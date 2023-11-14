MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim olacak?
MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada dün yeni takımlar ile yeni takım kaptanları belli oldu ve gözler bu akşamki dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmada son yaşananlar...
MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun öncesi yarışmada son yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk eleme adayının belli olacağı gün öncesi son gelişmeler...
13 KASIM MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.
MASTERCHEF'TE DÜELLO HEYECANI!
Mavi ve kırmızı takım kaptanını karşı karşıya getiren düello oyununda, şefler Barbaros ve Tolga'dan 30 süre içerisinde 35 tane lokma dökmelerini istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda düello oyununun kazananı kırmızı takım kaptanı Tolga oldu. Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme avantajını yakaladı.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları
Mavi Takım
Barbaros (Takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Dilara
Cemre
Alican
Kırmızı Takım
Tolga (Takım kaptanı)
Eren
Kıvanç
Hasan
Esra
Batuhan
MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?
MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...