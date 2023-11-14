MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim olacak? İşte MasterChef yeni takımlar

MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim olacak? İşte MasterChef yeni takımlar

MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun öncesi yarışmada son yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk eleme adayının belli olacağı gün öncesi son gelişmeler...

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

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MASTERCHEF'TE DÜELLO HEYECANI!

Mavi ve kırmızı takım kaptanını karşı karşıya getiren düello oyununda, şefler Barbaros ve Tolga'dan 30 süre içerisinde 35 tane lokma dökmelerini istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda düello oyununun kazananı kırmızı takım kaptanı Tolga oldu. Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme avantajını yakaladı.