Haberler Televizyon MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 19 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 ülkeden 7 yerel lezzet yapmalarını istedi. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım programı yakından takip eden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 19 Temmuz MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın eleme adayları... Habertürk Giriş: 19.07.2023 - 19:22 Güncelleme: 19.07.2023 - 19:24 facebook

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MasterChef All Star ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin jüri üyeliğini oluşturduğu yemek programı MasterChef'te haftanın eleme adayları günün sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 19 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 ülkeden 7 yerel lezzet yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.