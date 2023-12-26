Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef All Star ne zaman bitiyor? 2023 MasterChef final tarihi belli oldu mu?

        MasterChef All Star ne zaman bitiyor? MasterChef final tarihi belli oldu mu?

        MasterChef All Star'da final için geri sayım başladı. Son 7 yarışmacının kaldığı yarışmada mücadele dozu artarken, Somer, Mehmet ve Danilo şef yarışmacıları terletmeye devam ediyor. MasterChef'te sona yaklaşılırken, final tarihi televizyon izleyicisinin gündemini meşgul etmeye başladı. Yarışmacı sayısının azalması ile takım oyunları yerini bireysel yarışmalara bıraktı. İşte 2023 MasterChef All Star'ın sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 22:06 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te adım adım finale gidiliyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef'te final tarihi merak konusu oldu. Somer Şef yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle yeni bir döneme girileceğine vurgu yaparken, bireysel yarışmalara geçileceğini açıkladı. Peki, "MasterChef All Star ne zaman bitiyor? 2023 MasterChef final tarihi belli oldu mu?" İşte MasterChef final tarihi...

        2

        MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

        MasterChef All Star'da 7 yarışmacının kalmasının ardından takım oyunu yerini bireysel oyunlara bıraktı.

        Elenen 3 yarışmacı ile kalan 4 finalist, yarı final ve final etaplarında yer alacak...

        Survivor All Star sezonunun 1 Ocak'ta başlayacak olması nedeniyle Masterchef finalinin 31 Aralık tarihine kadar yapılması bekleniyor.

        3

        MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER KALDI?

        Barbaros

        Esra

        Eren

        4

        Tahsin

        Hasan

        5

        Sergen

        Kıvanç

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?