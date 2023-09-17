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MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında bugün de bir kişi yarışmaya veda edecek. İşte, her bölümde heyecanın iyice arttığı MasterChef Türkiye'de son yaşananlar...