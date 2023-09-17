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        Haberler Televizyon MasterChef All Star Türkiye'de kim elendi, kim gitti? 17 Eylül MasterChef'te eleme adayları kimler?

        MasterChef All Star Türkiye'de elenen kim oldu? 17 Eylül MasterChef'te elenen isim...

        TV8'in bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam nefesleri kesecek. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan programda bir kişi daha hayallerine veda edecek. İşte, MasterChef All Star Türkiye'de son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:07
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        MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında bugün de bir kişi yarışmaya veda edecek. İşte, her bölümde heyecanın iyice arttığı MasterChef Türkiye'de son yaşananlar...

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        MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN 7'İNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef All Star'da haftanın 7'inci ve son eleme adayı olan isim Sefa oldu.

        Böylelikle haftanın eleme adayları Gamze, Barbaros, Eda, Ayaz, Dilara, Sergen ve Sefa olarak netleşmiş oldu.

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        Sevilen yarışmada elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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        MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

        Geçtiğimiz hafta MasterChef'te son ikiye kalan Suna ve Eda tabaklarını şeflere sundu. Şeflerin yaptığı değerlendirmede tabağında kalamar kıkırdağı unuttuğu anlaşılan Suna MasterChef'e veda etti.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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