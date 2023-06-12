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MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu?

TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu yıl All Star formatıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl 7. sezonuyla ekranlara gelecek yarışmada daha önceki yıllarda yarışan birçok yarışmacı yer alacak. Peki, MasterChef All Star yarışmacılar kimler?

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  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar

    MasterChef Türkiye, bu sezon All Star olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümü oldukça heyecanlı geçen yarışmada bu yıl, Somer Şef'in yerine Yılmaz Şey jüri üyesi olarak yer alacak. İşte, 2023 MasterChef All Star yarışmacıları hakkında detaylar...
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar

    MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

    Barbaros Yoloğlu

    Araz Aknam

    Hasan Biltekin

    Kerem Giritlioğlu

    Cemre Uyanık

    Alican Sabunsoy

    Serhat Doğramacı

    Uğur Kardaş

    Hakan Kanık

    Mehmet Sur

    Güzide Mertcan
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar

    Batuhan Bayır

    Kıvanç Ermiş

    Suna Aydın

    Mustafa Aydın

    Faruk Batuhan Öner

    Bahri Papila

    Orhan Eren

    Onur Dursun

    Eray Aksungur

    Sefa Okyay Kılıç

    Ebru Has
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar

    Ayyüce Kamit

    Esra Tokelli

    Berker Başmanav

    Duygu Acarsoy

    Celal Sarıgül

    Arem Yüce

    Gülşah Suna

    Eren Kaşıkçı

    Tahsin Küçük

    Sergen Özen
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar

    Dilara Başran

    Görkem Demiral

    Pelin Zaman

    Azize Polat

    Rabia Nur Çamurlu

    Milhan Erdem

    Mert Ateş Durukan

    Hamza Mercimek

    Tunahan Ak
  • MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar

    İbrahim Cingözler

    Fatma Polat

    Metin Yavuz

    Kıvanç Karadeniz

    Ayaz Geçer

    Tolga Şener

    Yağız Özçelik

    Büşra Zambak

    Fatma Nur Uçar

    Barış Demir

    Burak Revanbahş

    Serpilay Salkım

    Tayfun Genç

    Çağatay Akgül

    Şule Yaman

    Kaan Noyanalpan

    Dilan Karataş

    Gamze Tosun

    Eda Karabulut

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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