MasterChef Türkiye, bu sezon All Star olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümü oldukça heyecanlı geçen yarışmada bu yıl, Somer Şef'in yerine Yılmaz Şey jüri üyesi olarak yer alacak. İşte, 2023 MasterChef All Star yarışmacıları hakkında detaylar...