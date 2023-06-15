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MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

TV8 ekranlarında her sene yayınlanan yemek yarışması MasterChef, 12 Haziran akşamı All Star konseptiyle izleyici karşısına çıktı. All Star kadrosuna girmek için mücadele veren eski yarışmacılardan Esra ise, bölümdeki makyajı sebebiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Esra Tokelli'nin eleştirilere maruz kalan hali...

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  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

    MasterChef All Star sezonuyla 12 Haziran akşamı yayınlanmaya başladı. Eski yarışmacıların mücadele edeceği sezonun ilk aşamasında amaç ana kadroya girebilmek. Bu amaç uğruna savaşan yarışmacılardan biri olan Esra Tokelli ise dün gece yayınlanan bölüme damga vurdu.
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

    Başarılı yarışmacılardan biri olan Esra Tokelli, yaptığı makyaj ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Hal böyle olunca Tokelli, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

    Herkese "Kuzum" demesiyle popülerleşen Esra Tokelli için sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağdı.
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

    Bölümün yayınlanmasının ardından Twitter'da gündem olan Esra Tokelli hakkında: "Kuzum o nasıl makyaj?", "Kuzum kendine bunu neden yaptın?", "Düğüne mi gidiyorsun Esra?" gibi yorumlar geldi.
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

    İşte Esra Tokelli'nin eleştiri alan makyajı...
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!
  • MasterChef All Star yarışmacısı sosyal medyada gündem oldu! Esra Tokelli'nin makyajına eleştiri yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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