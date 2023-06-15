Masterchef'te yeni bir sezon daha başlıyor. Bu sene Masterchef All Star olarak isimlendirilen programda, daha önce yarışan yarışmacılar tekrar ekranlara gelecek. Uzun rekabetlerden ve zorlu oyunlardan sonra bir kişi Masterchef olmak için hak kazanacak. Bu sene jüri koltuğunda Yılmaz Öztürk, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alacak. Peki, yeni yarışmacılardan olan Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte, Yağız Özçelik'in hayatı...