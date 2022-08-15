Ayşegül Zengin, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te ana kadroya girmek için mücadele eden isimlerden biri. MasterChef Ayşegül ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, MasterChef Ayşegül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ayşegül Zengin hayatı ile ilgili bilgiler...