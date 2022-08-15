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MasterChef Ayşegül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen program MasterChef Türkiye'de 2. grup ana kadro elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Denizli’den yarışmaya katılan Ayşegül Zengin yedek kadroya seçildi. İzleyiciler MasterChef Ayşegül'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ayşegül Zengin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef Ayşegül Zengin hakkında merak edilenler...

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  • MasterChef Ayşegül kimdir? Ayşegül Zengin kaç yaşında ve nereli?

    Ayşegül Zengin, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te ana kadroya girmek için mücadele eden isimlerden biri. MasterChef Ayşegül ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, MasterChef Ayşegül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ayşegül Zengin hayatı ile ilgili bilgiler...
  • MasterChef Ayşegül kimdir? Ayşegül Zengin kaç yaşında ve nereli?

    MASTERCHEF AYŞEGÜL KİMDİR?

    Denizli’den yarışmaya katılan Ayşegül Zengin aşçı yardımcısı olarak çalışıyor. Bir okulun yemekhanesinde görevli olarak çalışan MasterChef Ayşegül 23 yaşında.

    Zengin ilk turda keledoş yemeği yapmış ve iki evet alarak bir üst tura geçmeyi başarmıştı.
  • MasterChef Ayşegül kimdir? Ayşegül Zengin kaç yaşında ve nereli?

    MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Kaan

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