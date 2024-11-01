MasterChef Beyza'nın yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Beyza kimdir?
MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Beyza Aydın'ın talihsiz bir kaza geçirdiği görüntülendi. Beyza, yemek yapım aşamasında elindeki kızgın yağ tepsisini çevirdiği esnada yüzüne yağ döküldüğü görüldü. Yaşanan bu talihsiz kaza, MasterChef Beyza'nın yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Beyza kimdir?" sorularını gündeme getirdi. İşte MasterChef Beyza'nın sağlık durumu...
MasterChef yeni bölümünde Beyza talihsiz bir kaza geçirdi. Elinde taşıdığı kızgın yağ tepsisini ters çevirirken düşüren başarılı yarışmacı, arkadaşlarını ve şefleri korkuttu. Yaşanan kaza sonucunda MasterChef Beyza Aydın'ın sağlık durumu programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Beyza yüzü mü yandı, ne oldu, sağlık durumu nasıl, yarışmaya devam edecek mi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
MASTERCHEF BEYZA'NIN YÜZÜ MÜ YANDI, NE OLDU?
MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyunu için Uşak'ta. Yöreye ait yemeklerin yapıldığı programda, yemek yapım esnasında Beyza'nın mutfak kazası geçirdiği görüldü.Yaşadığı kaza sonucu arkadaşlarını ve şefleri korkutan başarılı yarışmacı elinde tuttuğu kızgın yağ tepsisinin üzerine sıçraması sonucu yüzünün yandığı iddia edildi.
MASTERCHEF BEYZA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
MasterChef Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği yeni bölüm yayınlandıktan hemen sonra netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
HASTANEYE KALDIRILDI!
Mehmet Şef, yaşanan olay sonrası Beyza Aydın'ın hastaneye gönderildiğini söyledi.
ŞEFLERDEN İLK AÇIKLAMA
Somer Şef, Beyza Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili, "İlk müdahaleyi sağlık personelimiz Serhat Özer yaptı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem yetkililer ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Sayın Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Şuanda müşahede altında, biz de konuştuk. Bugün bizlerle olamayacak ama günbegün gelişmeleri size bildireceğiz. Beyza'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım." açıklamasında bulundu.
MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
MasterChef’e ana kadroya katılan Beyza Aydın 23 yaşındadır ve aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi.
İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.