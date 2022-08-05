MasterChef'te ana kadroya seçilen üçüncü isim belli olurken, dördüncü ismin kimin olacağı merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü isimlerin olduğu MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Peki Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...