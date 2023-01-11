MasterChef Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya rekabetlere sahne olan MasterChef'te sona gelindi. Finalistler büyük ödülü ve şampiyonluk kupasını kazanmak için son kez yarışacak. Peki, MasterChef Türkiye'de büyük ödül nedir? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü...