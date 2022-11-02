MasterChef'in 2 Kasım Çarşamba akşamı yayın akşında bulunmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Programı yakından takip eden izleyici kitlesi, "MasterChef bugün yok mu, neden yok 2 Kasım 2022? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Türkiye hakkında tüm ayrıntılar...