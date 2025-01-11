MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale adını yazdıran Onur ve Kerem, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı verecek. Gecenin sonunda MasterChef şampiyonu, büyük ödülün yanında şampiyonluk kupasının da sahibi olacak. Yarışmacılar MasterChef finalinde imza tabaklarıyla şefleri etkileyemeye çalışacak. Peki, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Onur mu, Kerem mi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...