ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR?

Sezonun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Çağatay, 27 yaşındaki doğma büyüme İstanbullu olduğu bilirken Finike bağlantısı olduğu da söyleniyor. Doğanoğlu’nun private chef olduğu biliniyor.

Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında. Liberya’da bir madende aşçılık yapan Doğanoğlu’nun 50 kişiye günlük yemekler hazırladığı biliniyor.