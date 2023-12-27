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        Haberler Televizyon MasterChef ceketler sahiplerini buluyor! 27 Aralık MasterChef beyaz ceketin sahibi kim, hangi yarışmacı oldu?

        MasterChef All Star'da beyaz ceketin sahibi kim olacak?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te ilk beyaz ceketin sahibi Tahsin olurken ikinci ceketin sahibi ise Barbaros oldu. Üçüncü ceketi kimin alacağı ise merak konusu oldu. İşte 27 Aralık 2023 MasterChef All Star'da üçüncü beyaz önlüğün sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:25
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        MasterChef'te heyecanlı oyunu gecesi devam ediyor. Bu hafta kimin önlük giyerek finale kalacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te üçüncü şef ceketinin sahibi belli olacak. İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba MasterChef All Star'da yaşananlar...

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        MASTERCHEF BEYAZ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

        MasterChef üçüncü beyaz ceketin sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALDI?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık Salı akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi Barbaros oldu.

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        MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te bu hafta şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen isim Batuhan oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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