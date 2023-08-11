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        Haberler Televizyon MasterChef'de dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef All Star eleme adayları kim oldu ve potaya en son kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları

        MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununun ardından MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Mavi ve kırmızı takım şeflerin verdiği sürede en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Heyecan tüm hızıyla devam ederken gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 17:15
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        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Yeni haftada 4 eleme adayı belli olurken; bu akşamki mücadelelerin ardından 5. ve 6. eleme adayı da netleşti. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde; dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

        Ardından kırmızı takım yarışmacılarının aralarında gerçekleşen oyun sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Mert oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te akşam belirlenen eleme adayları Barış ve Eray oldu

        Yeni haftanın ilk eleme adayları ise Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros olmuştu.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM

        Sergen

        Tahsin

        Dilara

        Ayaz

        Tolga

        Azize

        Suna

        Alican

        Gamze

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Barbaros

        Eray

        Tanya

        Sefa

        Esra

        Batuhan

        Çağatay

        Barış

        Eda

        Mert

        6

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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