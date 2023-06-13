MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Dilara Başaran hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Dilara Başaran biyografisi...