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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 19 Ekim 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar sakatat teması ile dokunulmazlık heyecanı yaşayacak. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 18 Ekim 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 19:10 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:10
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        MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu yarışmada sakatat teması ile kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 18 Ekim 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları ile ilgili detaylar...

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI

        MasterChef All Star'da bu akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar sakatat teması ile hünerlerini sergileyecek.

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        18 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Azize oldu.

        Haftanın 2. eleme adayı Kıvanç oldu.

        Haftanın 3. eleme adayı Eren oldu.

        Haftanın 4. eleme adayı ise Cemre oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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