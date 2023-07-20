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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef haftanın eleme adayları kim ve hangi yarışması oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef eleme adayları kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, kuru bakliyatlar, taze yeşillikler, baharatlardan yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, 3. dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 5. ve 6. eleme adayları yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşam belli olacak. İşte 20 Temmuz 2023 MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 21:23
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        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

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        MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam son kez karşı karşıya geliyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 5. eleme adayını belirlerken. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Eda - (Mavi takım kaptanı)

        Çağatay

        Burcu

        Sergen

        Ayaz

        Esra

        Suna

        Mert

        Sefa

        Rıfat

        6

        Barış - (Kırmızı takım kaptanı)

        Tahsin

        Dilara

        Büşra

        Eray

        Tanya

        Batuhan

        Gamze

        Tolga

        Berker

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