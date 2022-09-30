MasterChef'te takım oyunu nefesleri kesmeye devam ediyor. Takımların belli olmasının ardından, kırmızı takım seride 2-0 öne geçerken, son takım oyununu hangi takımın kazanağı merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 30 Eylül 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef son dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...