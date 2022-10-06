TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef'te eleme gecesi öncesinde son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Eleme potasına giden yarışmacıların belli olacağı akşamda, dokunulmazlığı kimin kazanağı merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Ekim 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte dokunulmazlığın sahibi...