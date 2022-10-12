MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

TV8 ekranlarında yayınlan MasterChef Türkiye programının son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. En başarılı yemeği hazırlayan isim Gamze olurken haftanın ilk eleme adayı Görkem olarak belirlendi. Takım içeririsindeki yapılan oylamaya göre ise 2.eleme adayı ise Atike oldu. 12 Ekim Salı MasterChef ikinci dokunulmazlığı alan takım henüz belli olmadı.