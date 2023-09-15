MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme adayları belli oldu mu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef ekibi yeni bölümde, İstanbul'un ilçelerinden biri olan Silivri'de olacak. Silivri'ye özel yemeklerin yapılacağı akşamda, son dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya gelecek. Eleme potasına gidecek son yarışmacıların belirleneceği MasterChef'te takımlar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında olacak. İşte 15 Eylül 2023 Cuma MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Haftanın son takım oyunu gecesinde, dokunulmazlığı kazanan ekip Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme potası belli oldu mu?" İşte 15 Eylül MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İstanbul Silivri mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı üçüncü dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
14 EYLÜL MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şeflerin değerlendirmesi sonucu Hasan, Sergen, Tolga, Dilara, Esra'nın tabakları başarılı bulundu. Son ikiye kalan Dilara ile Sergen ikilisi arasından Dilara ödülü kazanan isim oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi takım
Alican (Kaptan)
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Eda