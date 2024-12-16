MasterChef'te eleme gecesine Alper'in vedası damga vurdu. Alper'in elenmesi yarışmacılar ve şefler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Eleme gecesinin ardından ise yarışmacılar hafta boyu dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef'te ilk 6'ya kim kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte 16 Aralık Pazartesi MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...