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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 16 Aralık? MasterChef ilk 6'ya kim kaldı?

        MasterChef'te ceketler sahibini buluyor!

        MasterChef Türkiye'te takım oyunları sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesi sonucunda MasterChef'te rekabetin dozu artıyor. MasterChef'in bu haftaki konuğu eski yarışmacılardan Hasan Biltekin oluyor. MasterChef'te her gün kaşık almış bir tabak yapılacak. Başarılı olan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlık alacak. İlk etabın konusu MasterChef Hasan'ın daha önce kaşık aldığı 'Ormanda İlkbahar' tatlısı olurken, ikinci etabın konusu ise 'kuzu kulağı ve isot salçasından yaratıcı bir yemek olacak. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:08
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        MasterChef'te eleme gecesine Alper'in vedası damga vurdu. Alper'in elenmesi yarışmacılar ve şefler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Eleme gecesinin ardından ise yarışmacılar hafta boyu dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef'te ilk 6'ya kim kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte 16 Aralık Pazartesi MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

        MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?

        Kerem

        Şirin

        Onur

        Beyza

        Erim

        Semih

        Eda

        4

        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

        MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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