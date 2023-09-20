MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Eylül MasterChef yeni takımlar nasıl oldu?
TV8'in bu sezon da büyük bir heyecana sahne olan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Söz konusu oyunla ilgili olarak en çok; 19 Eylül Salı günü MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Kaptanlık oyunu sonrası yeni takımların belli olmasının ardından gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu.
Şefler, mavi ve kırmızı takımdan ''Eski Türk Yemekleri'' konseptinden; borani, tutmaç çorbası, tencere böreği, keşkek, ciğer yahnisi, patlıcanlı pilav ve hurma kebabı, kavut yemeklerini istedi ve kazanan takım 6-1 ile mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık yarışında ''tütsülenmiş İspanya paprikası'' ile yaratıcı tabaklar çıkardı.
Birbirinden lezzetli yaratıcı tabaklar arasından şefler; Esra, Batuhan, Tolga ve Eda'yı başarılı buldu. Batuhan dördüncü, Tolga üçüncü ve eda ikinci oldu. Esra dokunulmazlığı elde etti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gecenin ilk eleme adayı kaptan Kerem oldu ve oylama sonucuna göre de Dilara ikinci olarak potaya dahil oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te takımlar belli oldu.
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda