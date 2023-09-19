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Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan kurtulan isimler oldu.



Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in ''tavuk ciğeri'' tabağını çıkardı. Son turun birincisi Ayaz, ikincisi Eda oldu. Son ikiye Gamze ile Sefa kaldı ve Gamze MasterChef'e veda etti...