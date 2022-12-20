MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyununun ilk ayağında verilen süre içinde üç yemek yapılacak. İlk etabın konsepti ise dolmalar ve sarmalar olarak belirlendi. İkinci etapta ise yarışmacılardan üç adet salata yapması istenecek. Ancak üç adet salatayı takımdan belirlenen iki yarışmacı yapacak. İşte 20 Aralık 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve dokunulmazlık oyunu sahibi olan takım ve eleme adayı olan isim...