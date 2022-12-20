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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! İşte dokunulmazlığın sahibi olan takım ve eleme adayı

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım yaklaşılırken programda son altı yarışmacı kaldı. 20 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölümde MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve haftanın ilk eleme adayı belli oluyor. MasterChef'in bugünkü dokunulmazlık oyununda üç etaptan oluşan bir takım oyunu oynanacak. İşte 20 Aralık 2022 Salı MasterChef Türkiye eleme adayları...

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  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

     MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyununun ilk ayağında verilen süre içinde üç yemek yapılacak. İlk etabın konsepti ise dolmalar ve sarmalar olarak belirlendi. İkinci etapta ise yarışmacılardan üç adet salata yapması istenecek. Ancak üç adet salatayı takımdan belirlenen iki yarışmacı yapacak. İşte 20 Aralık 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve dokunulmazlık oyunu sahibi olan takım ve eleme adayı olan isim... 
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için nefesler tutulmuş durumda. MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanacak oyunların ardından bir takım dokunulmaz olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım ise henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununun galibi belli olduğunda haberimizde yer alacak. 
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecek. 
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımı belli oldu:

     

    Mavi Takım

    Kıvanç (Takım Kaptanı)

    Metin

    Tolga
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Aralık 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

    Kırmızı Takım

    Görkem (Takım Kaptanı)

    Ayaz

    Burak

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