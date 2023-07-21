Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Temmuz 2023 MasterChef haftanın eleme adayları kim ve hangi isim oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, kuru bakliyatlar, taze yeşillikler, baharatlardan yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, 3. dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 5. ve 6. eleme adayları yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşam belli olacak. İşte 20 Temmuz 2023 MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler... Habertürk Giriş: 21.07.2023 - 00:37 Güncelleme: 21.07.2023 - 00:37 facebook

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam son kez karşı karşıya geldi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.