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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? MasterChef eleme potasına kimler girdi?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

        TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Söz konusu oyunla ilgili olarak en çok; 21 Eylül Perşembe günü MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve bireysel dokunulmazlığı kim kazandı sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:45
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        MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha beklenen gün geldi çattı. Yeni takımların belli olmasının ardından ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı kırmızı takım oldu...

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        ELEME ADAYLARI KİMLER?

        MasterChef'te gün itibariyle bu akşamki oyunu sonrası eleme adayları şöyle oluştu;

        Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen ve Azize...

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te takımlar belli oldu.

        Mavi takım

        Ayaz (Kaptan)

        Kıvanç

        Tahsin

        Hasan

        Azize

        Sergen

        Barış

        Tanya

        Alican

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        Kırmızı takım

        Kerem (Kaptan)

        Barbaros

        Esra

        Dilara

        Tolga

        Batuhan

        Sefa

        Eda

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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