Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu ve kim elendi? MasterChef eleme potası!

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu? TV8'in bu yıl da büyük bir ilgi gören fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha heyecan doruğa çıktı. İzleyicilerin merakla beklediği yarışmaya dair çok; 23 Eylül Cumartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 23.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha geri sayıma geçilmiş durumda. Gün itibariyle ilk 6 eleme adayı belli olduğu yarışmada gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, fenomen yarışamının hayranlarının büyük bir merakla araştırdığı konuya dair detaylar...

2 Şurada Paylaş!







MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...