MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu için nefesler tutuldu. Usta jüri üyelerinden oluşan şefleri, eşsiz tarfleri ve başarılı yarışmacıları ile haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 27 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi...