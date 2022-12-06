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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Günün konsepti dünyadan pilav yemekleri oldu. Mavi ve kırmızı takımın ilk kez karşı karşıya geleceği yarışmada, ilk dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bu akşam belli olacak. İşte 6 Aralık Salı MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

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  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşılaşacak mavi ve kırmızı takımlardan günün konstepti olarak dünyadan pilav yemekleri yapmaları istendi. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi...
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan,  dünyadan pilav yemekleri yapmalarını istedi.  Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

     
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın yeni takımları şöyle oldu:

    Mavi Takım

     

    Yağız (Takım kaptanı)

    Metin 

    Kıvanç

    Tolga
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    Kırmızı Takım

     

    Büşra (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Burak Kaya

    Ayaz
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim belli oldu. Potada Gamze, Burak Kaya, Büşra ve Tolga yer aldı. Şeflerden 34 puan alan Burak Kaya potadan ilk çıkan isim oldu. Büşra şeflerden 29 puan alarak eleme potasından kurtularak ilk 8'e yükseldi. Tolga 28 puan alırken Gamze ise 25 puan aldı. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Gamze oldu. 

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