MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşılaşacak mavi ve kırmızı takımlardan günün konstepti olarak dünyadan pilav yemekleri yapmaları istendi. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi...