Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

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TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star’ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...