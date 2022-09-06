TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'de dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan MasterChef'te takım oyununu hangi takımın kazandığı, haftanın eleme adaylarının kim olduğu merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Eylül 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...