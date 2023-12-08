Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık 2023 MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık 2023 MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

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MASTERCHEF 7 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te takım oyununu kazanan ekip kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda Dilara şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Gecenin eleme adayı ise Kıvanç oldu.