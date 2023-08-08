MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları

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MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazanacak. İşte, MasterChef'te ilk eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...