MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları
MasterChef Türkiye All Star hız kesmeden devam ediyor. 8 Ağustos akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleriyle en başarılı tabağı çıkaran takım dokunulmaz olurken; kaybeden takımdan bir isim de eleme adayı olacak. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı akşamı MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...
MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazanacak. İşte, MasterChef'te ilk eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayları belli olduğunda haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.