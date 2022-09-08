TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. MasterChef ekibi üçüncü dokunulmazlığın belirleneceği kayısının başkenti Malatya'daydı. Malatya yöresinin birbirinden güzel ve zorlu yemeklerin yapıldığı akşamda eleme potasına kimlerin gireceği merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı? İşte detaylar...