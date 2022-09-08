Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye nefesleri kesmeye devam ediyor. Usta jüri kadrosu ve birbirinden yetenekli yarışmacı ile her akşam izleyici ile buluşmaya devam ediyor. MasterChef ekibi bu bölümde dünya kayısı başkenti Malatya'daydı. Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kim kazandı, ve haftanın 4. ve 5. eleme adaylarının kim olduğu izleyici tarafından araştırılmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'de son dakika gelişmeleri...

ABONE OL
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. MasterChef ekibi üçüncü dokunulmazlığın belirleneceği kayısının başkenti Malatya'daydı. Malatya yöresinin birbirinden güzel ve zorlu yemeklerin yapıldığı akşamda eleme potasına kimlerin gireceği merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef  eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı?

     

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

     

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar üçüncü kez karşılaştı. Yarışmacılardan Malatya mutfağına özgü yöresel yemekler yapmaları istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın üçüncü takım oyununu mavi takım kazanarak günü kayıpsız geçti.

     
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak ve  dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirleyecek. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi takım

    Kaan (Takım kaptanı)

    Çağatay

    Kıvanç

    Tayfun

    Barış

    Görkem

    Gamze

    Ayaz

    Fatma Nur
  • MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, hangi takım kazandı?

    Kırmızı takım

    Melih (Takım kaptanı)

    Serpilay 

    Vural 

    Yağız

    Metin

    Büşra

    Burak Kaya

    Dilan

    Burak Revanbahş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.