MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu mu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan takım geceyi kayıpsız tamamlarken, kaybeden takım ise haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını belirleyecek. İşte 9 Ağustos Çarşamba MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın ikinci dokulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçen yarışmacılar, günü kayıpsız tamamlamak istiyor. Kaybeden takımın eleme adaylarını belirleyeceği yarışmada, bireysel dokulmazlığı kazanan yarışmacı 3. eleme adayını belirlecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları açıklandı mı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI,
Takım oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.