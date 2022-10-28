27 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Yağız dokunulmazlığın sahibi oldu.