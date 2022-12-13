MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Takım oyunu sonrasında takım kaptanlarının belli olmasının ardından, haftanın mavi ve kırmızı takımı kaptanların seçimi ile netlik kazandı. Peki, " Dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Aralık Salı Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Aralık 2022 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...