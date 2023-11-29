MasterChef dokunulmazlık oyunu kim aldı? 29 Kasım MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim aldı? 29 Kasım MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

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MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu almak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan, Tayland mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesi sonucu en başarılı tabağı yapan yarışmacı günün sonunda dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim aldı? 29 Kasım MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...