MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. İlk dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu. Kıran kırana mücaldelelere sahne olacak takım oyununda günün konsepti Tayland mutfağı oldu. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçecek. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba MasterChef haftanın eleme adayları...
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu almak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan, Tayland mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesi sonucu en başarılı tabağı yapan yarışmacı günün sonunda dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim aldı? 29 Kasım MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Tayland mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra