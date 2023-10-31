MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte potaya giden isim!
MasterChef All Star Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ekim Salı akşamı kırmızı ve takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım arasında da bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve potaya giden eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef yarışmasında son yaşananlar
MasterChef All Star'da dün akşam mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Mavi takımın kaptanı Tahsin olurken, kırmızı takımın kaptanı da Cemre oldu.
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.
MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?
Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım oyuncuları dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele edecek. Kaybeden takım daha sonra kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve eleme potasına giden isim belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ve yarışmacı belli olunca haberimize eklenecektir.
ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACI KİM OLDU?
31 Ekim Salı günü eleme potasına giden yarışmacı henüz belli olmadı.