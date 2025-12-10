MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Düello şeklinde oynanacak son dokunulmazlık oyunun şefler yarışmacılardan, "dünyadan ekmek arası yemekler" yapmalarını istedi. En başarılı tabağı çıkaran taraf puan üstünlüğü ile dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. All Star Altın Kupa ile ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MAVİ TAKIM:
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Eren
Kerem
Beyza
Alican
Erim
KIRMIZI TAKIM:
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren