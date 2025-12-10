Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Düello şeklinde oynanacak son dokunulmazlık oyunun şefler yarışmacılardan, "dünyadan ekmek arası yemekler" yapmalarını istedi. En başarılı tabağı çıkaran taraf puan üstünlüğü ile dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. All Star Altın Kupa ile ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!