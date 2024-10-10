MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef yeni bölümünde, İstanbul Kemerburgaz Ormanları'nda mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef eski yarışmacıların ağırlanacağı gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı jüri üyeleri belirleyecek. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Piknik Menüsü' olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar haftanın son takım oyununu kazanmak için mücadele edecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Piknik menüsü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Nevzat (Takım Kaptanı)
Eda
Emre
Semih
Şirin
Nigar
Ezgi
Muratcan
Erim
Kırmızı Takım
Kerem (Takım Kaptanı)
Onur
Zübeyde
Alper
Beyza
Kaan
Hakan
Akın