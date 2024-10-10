MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar haftanın son takım oyununu kazanmak için mücadele edecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...