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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef yeni bölümünde, İstanbul Kemerburgaz Ormanları'nda mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. MasterChef eski yarışmacıların ağırlanacağı gecede, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı jüri üyeleri belirleyecek. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise 'Piknik Menüsü' olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:56
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        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar haftanın son takım oyununu kazanmak için mücadele edecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Piknik menüsü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Nevzat (Takım Kaptanı)

        Eda

        Emre

        Semih

        Şirin

        Nigar

        Ezgi

        Muratcan

        Erim

        6

        Kırmızı Takım

        Kerem (Takım Kaptanı)

        Onur

        Zübeyde

        Alper

        Beyza

        Kaan

        Hakan

        Akın

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

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