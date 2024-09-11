Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için mücadele verecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...