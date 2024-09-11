MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef heyecanı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, kırmızı takım kaptanı Akın olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler dokunulmazlık oyunu gecesinde yarışmacılardan 'balık restoranı yemekleri' yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıları belirleyecek. İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba dokunulmazlığını kazanan yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için mücadele verecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan balık restoranı yemekleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Zübeyde (Kaptan)
Alper
Emre
Onur
Eda
Şirin
Yudum
Beyza
Nigar
Hakan
Kırmızı Takım
Akın (Kaptan)
Semih
Kerem
Kaan
Nevzat
Muratcan
Ezgi
Beril
Erim
Ayşe