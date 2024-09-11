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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef heyecanı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, kırmızı takım kaptanı Akın olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler dokunulmazlık oyunu gecesinde yarışmacılardan 'balık restoranı yemekleri' yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıları belirleyecek. İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba dokunulmazlığını kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 20:10 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:25
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf haftanın ilk dokunulmazlığını kazanacak. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için mücadele verecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan balık restoranı yemekleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Zübeyde (Kaptan)

        Alper

        Emre

        Onur

        Eda

        Şirin

        Yudum

        Beyza

        Nigar

        Hakan

        6

        Kırmızı Takım

        Akın (Kaptan)

        Semih

        Kerem

        Kaan

        Nevzat

        Muratcan

        Ezgi

        Beril

        Erim

        Ayşe

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

        MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.

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