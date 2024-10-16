MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor. Son 16 yarışmacının kaldığı yarışmada, tansiyon ve rekabetin dozu artıyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Dokunulmazlık oyunu konsepti 'börekler' olurken, şefler takım oyununun düello şeklinde oynananacağını açıkladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...