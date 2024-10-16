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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başladı. Düello şeklinde oynanacak haftanın ilk takım oyununda, dokunulmazlık oyunu yemeği 'börekler' oldu. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Semih olurken, kırmızı takım kaptanı ise Muratcan oldu. Kaptanların ve takımların belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını almak için bu akşam karşı karşıya geldi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununu ardından, eleme potasına gidecek birinci ve ikinci yarışmacıyı belirleyecek. İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:48
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        MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor. Son 16 yarışmacının kaldığı yarışmada, tansiyon ve rekabetin dozu artıyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyunu konsepti 'börekler' olurken, şefler takım oyununun düello şeklinde oynananacağını açıkladı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'Süt böreği, kıymalı kol böreği, patatesli tava böreği, kalem böreği, puf böreği, zeytinli börek, fincan böreği' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te çiğ köfte yaparak mavi takım kaptanlığını alan kişi Semih oldu. Semih ise karşı takım kaptanı olarak Muratcan'ı seçti. Böylelikle kırmızı takım kaptanı Muratcan oldu.

        6

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Semih (Takım Kaptanı)

        Onur

        Eda

        Kaan

        Şirin

        Hakan

        Akın

        7

        Kırmızı Takım:

        Muratcan (Takım Kaptanı)

        Emre

        Kerem

        Ezgi

        Alper

        Beyza

        Erim

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.

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