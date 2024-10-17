MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken iki farklı ürün ile çalışarak yemek yapacaklar. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...