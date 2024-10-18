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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Dokunulmazlık gecesi! MasterChef yarışmacıları bu akşam Adana'da yarışıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan Adana lezzetlerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 18 Ekim Cuma dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 18 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:14
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        1

        MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Adana yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

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        18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Ayvayı kullanarak başarılı bir yemek yapıp gecenin dokunulmazlık alan ismi ise Hakan oldu. Hakan ise eleme potasına Nigar'ı gönderdi. Son eleme adayı ise kaptanın seçimi ile Akın oldu.

        4

        16 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Onur

        Eda

        Nigar

        Akın

        6

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te çiğ köfte yaparak mavi takım kaptanlığını alan kişi Semih oldu. Semih ise karşı takım kaptanı olarak Muratcan'ı seçti. Böylelikle kırmızı takım kaptanı Muratcan oldu.

        7

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Semih (Takım Kaptanı)

        Onur

        Eda

        Kaan

        Şirin

        Hakan

        Akın

        8

        Kırmızı Takım:

        Muratcan (Takım Kaptanı)

        Emre

        Kerem

        Ezgi

        Alper

        Beyza

        Erim

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.

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