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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda konsept, 'Ali Nazik' oldu. En başarılı tabağı ortaya çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? İşte 2 Ekim MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:19
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        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci takım oyunuyla devam etti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Muratcan ve Nevzat eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Ali Nazik' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci etapta şefler yarışmacılardan 'Berliner' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Eda oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Zübeyde (Takım Kaptanı)

        Emre

        Onur

        Kerem

        Nigar

        Ezgi

        Hakan

        Akın

        Erim

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        Kırmızı Takım

        Semih (Takım Kaptanı)

        Eda

        Alper

        Şirin

        Beyza

        Kaan

        Muratcan

        Nevzat

        Ayşe

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

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